Ufficiale: Giacomo Sulpizio per l'attacco dell'Athletic

Altro volto nuovo in casa Athletic. Infatti la società di via Costa del Macello ufficializza il tesseramento dell’attaccante Giacomo Sulpizio, giocatore dalle grandi qualità che va a rinforzare il reparto offensivo della rosa a disposizione di Mister Casadei.

Classe ’98, cresciuto nel settore giovanile della Polisportiva Stella, ha vestito le maglie di Cattolica (un anno in Promozione) e Miramare (due stagioni in Prima). In ognuna di queste esperienze l’ex giallorosso è stato in grado di mettere in mostra tutte le sua abilità, in primis colpo di testa e dribbling, che gli permettono di rivestire i ruoli di punta ed esterno d’attacco.

Ora Sulpizio è pronto per abbracciare la sua nuova avventura arancioazzurra. “Ho scelto l’Athletic in quanto è una società che mi cerca da qualche tempo e, di conseguenza, credono in me: la mia decisione si è concretizzata basandomi su questo – sottolinea il 20enne atleta riminese -. Ho bisogno di sentire questa fiducia e farò di tutto per non deluderla. Inoltre mi affascina la possibilità di cambiare aria, di avere a che fare con un nuovo spogliatoio, di raggiungere sempre nuovi obiettivi”.

Chiari i traguardi che il neo centravanti bernese vuole tagliare. “Occorrono impegno e fatica per centrare gli scopi prefissati e, se possibile, guardare anche oltre. Andiamoci con calma e pensiamo a mantenere la categoria. Poi, ragionando partita dopo partita e restando uniti, possiamo toglierci anche qualche soddisfazione ulteriore”.

Con l’arrivo di Sulpizio la rosa dell’Athletic, ancora suscettibile di movimenti in entrata, è così composta:

Portieri: Sebastiani (classe ’85), Montagna (‘98).

Difensori: Campanelli (’88), De Paoli (‘83), Pagliarani (‘93), Ceccarini (’92), Vincenzi F. (’98), Fabbri (’01), Tosi (’96), Bizzocchi (’97), Ridolfi (’89).

Centrocampisti: Casadei (’83), Bartolini (’89), Valentini (’82), Fontana (’98), Vincenzi J. (’95), Celli (’96), Bernucci (’98), Magnani (’85), Domeniconi (’86), Pugliese (’99), Mariotti (’99).

Attaccanti: Neri (’83), Della Marchina (‘89), Gambuti (’94), Clementi (’99), Cavalli (’94), Sulpizio (’98).

Ufficio Stampa

A.S.D. Athletic Poggio