Santarcangelo calcio, l'attività del settore giovanile ripartirà dal mese di settembre

L’attività del settore giovanile del calcio santarcangiolese riprenderà regolarmente nel mese di settembre.

Con la risoluzione consensuale della convenzione per la gestione dello stadio “Valentino Mazzola” e degli impianti ad esso collegati, infatti, si sono create le condizioni per garantire la continuità tecnica dell’attività per i più giovani, con nuove modalità e soggetti di Santarcangelo che hanno cuore lo sport e il calcio santarcangiolese.

Mentre prosegue il lavoro di perfezionamento dell’accordo per la risoluzione della convenzione, dopo la delibera di Giunta della scorsa settimana, l’Amministrazione comunale sta valutando alcune manifestazioni spontanee di persone disponibili a impegnarsi in un progetto di rilancio del calcio santarcangiolese, con la credibilità delle competenze necessarie alla gestione di una società sportiva.

Si tratta di proposte in corso di approfondimento, rispetto alle quali saranno forniti dettagli nei prossimi giorni, che tuttavia conferiscono solidità e concretezza alle prospettive di ripartenza del settore giovanile, anche attraverso la continuità tecnica garantita dal personale che lo ha animato in questi anni, ricevendo apprezzamento unanime tanto dai giovani atleti quanto dalle loro famiglie.

In attesa di aggiornamenti che non tarderanno ad arrivare, prosegue dunque il percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale per il rilancio del calcio santarcangiolese, con gli obiettivi fondamentali di garantire la continuità della pratica sportiva per i più giovani e tutelare le strutture pubbliche, ri-acquisite dopo la risoluzione della convenzione con la precedente società.