La presentazione del Perticara Calcio 2019/2020 e la Sfilata d'Estate su Icaro TV

Una piazza gremita ha fatto da splendida cornice alla Sfilata d’Estate, l’evento durante il quale viene presentata la prima squadra del Perticara Calcio, che quest’anno affronterà il campionato di Prima Categoria, dopo la promozione centrata nell’ultima stagione.

I giocatori della presidente Gloria Franceschetti (la prima presidente donna di una società di calcio in Italia) prima hanno sfilato sul palco come veri modelli, poi hanno dato vita ad un vero e proprio talk show, raccontando le aspettative per l’annata ormai alle porte.

La serata sarà trasmessa su Icaro TV (canale 91) e in streaming su icaro.tv questa sera (sabato) alle 21:00 e lunedì sera alle 22:45.

Galleria fotografica a cura di Filippo Agostini.