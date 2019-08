Fya Riccione, al via la Scuola Calcio. In cantiere partnership con club di serie A

Parte il 2 settembre la stagione sportiva della Scuola Calcio Fya Riccione. Previsti Open day per tutto il mese di settembre per i bambini dai 5 ai 12 anni, con la possibilità di conoscere da vicino l’attività della società riccionese che ha come base lo Stadio Comunale Nicoletti. Ci si potrà allenare senza impegno e poi eventualmente decidere di far parte della squadra.

Intanto già da due settimane è incominciata l’attività del Settore Giovanile, dai 13 anni fino alla Juniores, con più di 100 tesserati sui campi impegnati nella preparazione. Tra i vari gruppi spicca la partecipazione della Fya Riccione (unica squadra in provincia) al campionato Under 15 Elite, vetrina con le migliori 32 squadre regionali.

Sempre più strutturata complessivamente l’attività del settore giovanile (343 i tesserati dell’ultima stagione) con la Fya iscritta nei campionati giovanili di tutte le categorie, con due allenatori per ogni squadra a undici e un istruttore ogni 8-10 bambini nella Scuola Calcio. In totale 24 gli allenatori-educatori sui campi. A conferma dell’eccellente lavoro fatto il passaggio tra i Pro a Rimini di ben 14 ragazzi negli ultimi due anni.

Ma la voglia di crescere non è finita. “Stiamo lavorando ad un progetto di partnership con una società di serie A – fa sapere Gianluca Lorenzi, Resp. del Settore Giovanile -. In cantiere un progetto per la prevenzione infortuni e corretta crescita fisica nel settore giovanile, per poi sviluppare anche un incremento complessivo della nostra offerta tecnico-sportiva”.

Queste le date d’inizio attività della Scuola Calcio.

2 settembre (2007,2008) 9 settembre(2009,2010), 10 settembre (2011,2012,2013,2014) Info. 0541 604012

Sul fronte prima squadra venerdì 30 agosto sera allo stadio, in programma alle 20.30 la presentazione ufficiale mentre domenica 1 settembre alle 15.30 è previsto l’esordio casalingo nel campionato di Eccellenza contro il Masi Torello.