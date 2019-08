Finisce 9-2 per il Rimini FC il test sul campo del Verucchio

VERUCCHIO-RIMINI 2-9

IL TABELLINO

VERUCCHIO: Maggioli (1′ st Palmieri), Colonna, Giuliano, Zaghini, Pioli (1′ st Leardini), Grossi, Muccioli (1′ st Valenti), Genghini (1′ st Monanari), Gori (1′ st D’Amuri), Ronchi (1′ st Liberato), Michilli (1′ st Traini). All.: Nicolini.

RIMINI (3-5-2): Scotti (37′ pt Nava G., 15′ st Santopadre); Boccaccini (1′ st Mancini), Scappi (1’st Picascia), Nava V. (1′ st Decker); Finizio, Candido (1′ st Angelini), Palma (1′ st Pari), Van Ransbeeck (1′ st Arlotti), Silvestro; Gerardi (1′ st Ventola), Zamparo (1′ st Petrovic). All.: Cioffi.

RETI: 4′ pt Gerardi, 14′ pt Grossi (aut.), 18′ pt Zamparo (rig.), 25′ pt Van Ransbeeck, 29′ pt Gori, 35′ pt Palma, 4′ st Petrovic, 25′ st Ventola, 26′ st Arlotti, 33′ st Traini, 37′ st Ventola.

COMMENTO

Finisce 9-2 il terzo test di precampionato dei biancorossi, che dopo l’allenamento congiunto con la Savignanese e la partita di Coppa Italia con il Cesena, hanno fatto visita, come da tradizione, al Verucchio. Spiccano la prima rete di Gerardi con la maglia biancorossa e la doppietta di Ventola. In gol anche gli attaccanti Zamparo (su rigore), Petrovic (dopo il gol nel derby) e Arlotti. Completano il tabellino per i biancorossi l’autorete di Grossi e i gol dei centrocampisti Van Ransbeeck e Palma. Per i rosanero in gol Gori e Traini.

DA GIOVEDI’ IN PROVA DUE PORTIERI

Da domani (giovedì) si alleneranno con il Rimini due giovani portieri: Roberto Barlocco (classe ’99), uscito dalla Primavera del Venezia e l’anno scorso titolare in D con la Caronnese; e Alberto Pellegrini (classe ’98), prodotto del vivaio dell’Empoli e con alle spalle tre stagioni in serie D con Scandicci e Montevarchi, squadra della sua città dove ha trascorso gli ultimi due anni.

SABATO AMICHEVOLE CON LA SAMMAURESE

Sabato 10 agosto allo stadio “Macrelli” di San Mauro Pascoli il Rimini affronterà in amichevole i padroni di casa della Sammaurese. Calcio d’inizio alle ore 18:00.