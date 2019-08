Finisce 3-1 per il Cattolica Calcio S.M. l'allenamento congiunto con il Pietracuta

U.S. Pietracuta-Cattolica Calcio SM 1-3

IL TABELLINO

U.S. PIETRACUTA 1° tempo: Leardini, Mularoni, Masini, Fr. Fabbri, Fe. Fabbri, Lessi, Tadzhybayev, Golinucci, Bruma, Evaristi, Tomassini.

U.S. PIETRACUTA 2° tempo: Balducci, Giacomini, Santi, Stavola, Moretti, D. Fabbri, Alessandrini, Bartolani, Galli, Fratti, Bargelli. All. Fregnani.

CATTOLICA CALCIO S.M. 1° tempo: Benedettini, Croci, Maggioli, Barellini, Fabbri, Gaiola, Pasquini, Moroni, Notariale, Rizzitelli, Merlonghi.

CATTOLICA CALCIO S.M. 2° tempo: De Marzo, Guglielmi, Gabrielli, Guarini, Berardi, Bacchiocchi, Battistini, Tomassini, Mingucci, Cissè, Blue. All. Cascione.

RETI: 23′ pt Moroni, 33′ pt Evaristi, 6′ st Cissè, 20′ st Mingucci.

COMMENTO

Allenamento congiunto all’insegna del grande fair play tra Pietracuta e Cattolica Calcio S.M., con ritmi non altissimi, anche a causa del grande caldo. Cattolica in vantaggio al 23′ grazie ad un inserimento centrale di Moroni su uno spiovente dall’out di destra. Il Pietracuta impatta con una punizione magistrale di Evaristi, che infila la sfera all’incrocio dei pali.

Nell’intervallo cambiano interamente le formazioni in campo. A riportare avanti i giallorossi nella ripresa ci pensa Cissè, al 6′, con un tocco di spalla a scavalcare Balducci. Chiude i conti Mingucci, con un diagonale dopo un ottimo inserimento, al 20′. Finisce 3-1 per i ragazzi di Cascione. Buone indicazioni per entrambi i tecnici.

Prossimo impegno per i giallorossi mercoledì 14 al “Nicoletti” con la Fya Riccione.