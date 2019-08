Eletti i vincitori della San Marino Junior Cup

Dopo una settimana intensa di incontri, si sono assegnati oggi anche i titoli di singolare di categoria Under 14 e Under 16, maschile e femminile, della San Marino Junior Cup, torneo del circuito Tennis Europe organizzato dalla Federazione Sammarinese Tennis sui campi in terra battuta del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo.

Nel femminile Under 14, dopo tre ore e mezzo di gioco, la russa Kseniia Saenko ha avuto la meglio su Teresa Cinquino annullando sei match point all’avversaria (5-7 6-2 7-6 il risultato). Nel torneo maschile, invece, Lorenzo Sciahbasi si è aggiudicato il titolo vincendo 6-3 il primo set e ritiro del suo avversario Edoardo Santoni nel secondo.

Polina Skopintseva ha invece trionfato nel torneo Under 16 femminile, battendo in tre set Letizia Migani (3-6 6-0 6-2).

Infine, nel maschile, vittoria in tre set anche per Enrico Baldisserri che al termine di un bellissimo match ha superato 6-1 1-6 7-6 Nicola Filippi.

Calato il sipario sulla San Marino Junior Cup Under 14 e Under 16, il Centro Tennis di Fonte dell’Ovo si appresta a vivere un’altra ricca settimana di sfide dal 26 al 31 agosto, date del torneo Under 12, sempre firmato Tennis Europe.