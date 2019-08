Dennis Spircu trionfa al Master Kinder Trophy

Dennis Spircu si aggiudica per il secondo anno consecutivo la vittoria nella categoria Under 10 del Master finale della quattordicesima edizione del Tennis Trophy FIT Kinder + Sport, prestigioso torneo riservato ai nati dal 2003 al 2010, che ha visto approdare alla finalissima di Roma i migliori atleti selezionati nelle varie tappe disputate in giro per l’Italia.

Senza storia la finale disputata questa mattina contro Riccardo Manca, stesso avversario battuto lo scorso anno nella sfida per il titolo: 6-1 6-0 il risultato in favore dell’allievo della Scuola Federale Tennis di San Marino.

“Ho giocato molto bene e ho avuto il giusto atteggiamento – commenta Dennis –, sono rimasto tranquillo fino all’ultima palla e credo che questo abbia fatto la differenza. Sono soddisfatto di come ho giocato per tutto il torneo. Dedico questa vittoria ai miei maestri della Scuola Federale”.

Come lo scorso anno Dennis Spircu approda al Master Internazionale del circuito Kinder + Sport Tennis Trophy, in programma quest’anno presso il Country Club Monte – Carlo dal 17 al 20 ottobre.