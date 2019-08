Delegazioni, contributi e nomina di Pier Marino Rosti

Il Consiglio Nazionale del CONS si è riunito ieri sera, prima delle ferie estive, per deliberare su una serie di importanti punti all’ordine del giorno. L’assemblea dei presidenti federali ha approvato la proposta di ripartizione dei contribuiti ordinari (in allegato) così come deliberata dal Comitato Esecutivo nella seduta del CONS il 29 luglio, per un ammontare complessivo di 595.200 euro, suddivisi fra 33 Federazioni. Come lo scorso anno la Federazione Sammarinese Gioco Calcio ha rinunciato al 50 per cento del proprio contributo, destinandolo a progetti speciali.

Il Consiglio Nazionale ha poi licenziato la composizione delle delegazioni che rappresenteranno San Marino ai Mediterranean Beach Games di Patrasso e ai World Beach Games in Qatar.

La prima risulta composta dagli atleti Alice Grandi-Marika Colonna (doppio femminile) e Alvise Galli-Nicolo Bombini (doppio maschile) nel beach tennis, Arianna Valloni nella 5km di nuoto in acque libere e Camilla Sansovini nel nuoto pinnato (50, 100 e 200 metri pinne), accompagnati dai tecnici Giuseppe Zafferani, Luca Corsetti e Giuseppe Ierardi; con loro il Capo missione Stefano Pazzini e la fisioterapista Martina Agarici.

La delegazione per i World Beach Games è invece composta dalle atlete Alice Grandi e Marika Colonna, in gara nel torneo femminile di beach tennis, dal tecnico Nicolò Bombini e dal capo missione Stefano Pazzini.