Dal San Lorenzo al Cesena e al Rimini. La storia di Galli, Orlandi, Tombini e Urbinati

Partiti dalla storica Polisportiva San Lorenzo di Riccione e ormai in pianta stabile negli organici delle giovanili di Cesena e Rimini.

È la storia di Lorenzo Orlandi (classe 2009), Simone Galli (2008), Matteo Urbinati (2007) e Tommaso Tombini (2009), allenati negli anni “riccionesi” da Renzo Ugolini e Giuseppe Ciotti.

Per Galli quella che sta iniziando in queste settimana sarà la terza stagione al Cesena, per Orlandi e Tombini la seconda. Urbinati è al primo anno con il Rimini.

Insomma, il vivaio del San Lorenzo continua a “sfornare” giovani talenti. E lunedì 2 settembre alle ore 21:00 al campo di San Lorenzo si svolgerà la riunione di inizio stagione relativa alle fasce di età che vanno dal 2007 al 2014.