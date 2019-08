Cattolica Calcio SM. Giovedì la presentazione del settore giovanile

È scattata da qualche giorno, al grido “Difendiamola!!!”, la campagna abbonamenti per le partite interne del Cattolica Calcio S.M. (16 quelle comprese, con una “Giornata giallorossa” in caso di girone a 18 squadre e tre in caso di girone a 20 squadre).

Questi i prezzi: tribuna numerata 250 euro, tribuna 150 euro, Tribuna ridotto (per i genitori dei bambini iscritti al settore giovanile) 100 euro, Curva 100 euro, Curva ridotto (per gli under 25) 50 euro.

Intanto giovedì 8 agosto alle ore 21:00 al Palazzo del Turismo di Cattolica sarà presentato lo staff del settore giovanile giallorosso e saranno fornite a tutte le famiglie interessate le informazioni per le adesioni. Il presidente del settore giovanile è Andrea Boldrini, il responsabile Mirko Palazzi, il coordinatore Orlando Leardini. Oltre alla Juniores Nazionale saranno allestite dieci squadre dai Primi Calci alla categoria Allievi.

Fissate due amichevoli per la prima squadra, impegnata sabato 10 agosto in un triangolare a Pietracuta. Si partirà alle ore 16:30 con U.S. Pietracuta vs Athletic Poggio. Il Cattolica Calcio SM incontrerà alle ore 17:30 la perdente della prima sfida e alle ore 18:30 la vincente.

Mercoledì 14 alle ore 20:30 invece test amichevole con la Fya Riccione allo stadio “Nicoletti” di Riccione.