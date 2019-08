Cattolica Calcio S.M.: ingaggiati Tommaso Aglietti e Kevin Stallone

Due classe 2000 per il Cattolica Calcio S.M.: ingaggiati il portiere Tommaso Aglietti, nato a Montevarchi il 29 febbraio 2000 (è figlio di Alfredo Aglietti, ex giocatore di Napoli e Verona e ora allenatore), con trascorsi nella primavera della Virtus Entella, e in serie D con le maglie di Gavorrano e Forlì (8 presenze con i biancorossi la passata stagione); ed il centrocampista Kevin Stallone, nato a Napoli l’11 dicembre 2000, proveniente dalla Juve Stabia e che vanta 12 presenze in serie D con il Sorrento Calcio.