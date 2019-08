Campionati di Serie A Femminile 2019/'20: giovedì 8 agosto i Calendari di A1 e A2

Saranno pubblicati giovedì 8 agosto i Calendari dei Campionati di Serie A Femminile della stagione 2019-20.

La Serie A1, a 14 squadre, sarà sviluppata su 26 giornate di Regular Season, al termine della quale le prime 12 classificate accederanno ai Play Off mentre le ultime due retrocederanno in Serie A2 – si legge in una nota della Lega Volley Femminile -. L’inizio del Campionato è in programma nel weekend del 12-13 ottobre, mentre il termine della stagione regolare è fissato per sabato 28 marzo.

Per quanto riguarda la Serie A2, saranno diramati i Calendari di Regular Season dei due gironi da 10 squadre, per complessive 18 giornate ognuno: inizio domenica 6 ottobre, fine domenica 19 gennaio. Al termine della Regular Season, le prime cinque classificate di ogni girone confluiranno nella Pool Promozione, mentre le peggiori cinque classificate nella Pool Salvezza.