Arianna Valloni medaglia di bronzo ai Campionati Italiani

Prosegue l’estate intensa di Arianna Valloni. Dopo l’argento conquistato ai Giochi dei Piccoli Stati in Montenegro, la nuotatrice biancazzurra, di rientro dai Mondiali in Corea, è subito partita per Roma, dove si è messa al collo la medaglia di bronzo negli 800 stile libero ai Campionati Italiani in vasca lunga, in scena al Foro Italico. Lo scorso anno l’atleta del Titano aveva vinto la stessa medaglia nei 1500 stile, gara che affronterà nei prossimi giorni, insieme ai 400.

Nel mettersi il bronzo al collo Arianna ha inoltre migliorato il proprio personale, abbassandolo da 8.51.84 a 8.50.75.

La Valloni ha chiuso alle spalle dell’italiana Giulia Salin, sua compagna di allenamento, e di Sara Gailli.