Andrea Montanari resta in biancorosso

Il Rimini Football Club ha raggiunto l’accordo con Andrea Montanari, centrocampista classe ’87, che vestirà così la maglia a scacchi anche per la prossima stagione. E’ infatti reduce da due campionati con il Rimini: il primo in Serie D con 31 gettoni di presenza e il secondo, l’anno scorso, in C con 35 presenze e una rete.