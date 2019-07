Si è svolta ieri la XV edizione delle VELE BIANCHE.

120 ragazzi disabili (e non solo) hanno preso il largo con 42 imbarcazioni per osservare da vicino i pescatori riccionesi all’opera con i cogolli (le nasse per la pesca).

L’iniziativa è stata promossa dalla Lega Navale Italiana di Riccione, patrocinata dal Comune di Riccione in collaborazione con la Guardia Costiera, Comando Locamare Riccione, Centro21, Cuore21, e ha visto la partecipazione delle associazioni portuali: Club Nautico di Riccione, Consulta del Porto, Cooperativa Pescatori, Ormeggiatori, Associazione del Buon Vicinato e ADINA.

Ha partecipato al corteo anche la Saviolina, emblema nautico della marineria riccionese.

Un momento di libertà e di integrazione perché IL MARE È SENZA BARRIERE.