Ufficiale: Michael D'Eramo è un giocatore del Rimini FC

Il Rimini F. C. comunica – in una nota – di aver raggiunto l’accordo con l’A. C. Spezia per il passaggio in biancorosso del centrocampista, classe ’99, Michael D’Eramo.

Cresciuto nel settore giovanile del Vicenza, ha all’attivo tre stagioni in Serie D con la casacca dell’Avezzano, per un totale di 78 presenze e 14 reti. Nel gennaio scorso il passaggio alla società ligure dove ha disputato una positiva seconda parte di stagione nella formazione Primavera.

Michael D’Eramo arriva a Rimini con la formula del prestito annuale.