Ufficiale: Luca Cigliano e Oliver Urso sono giocatori del Rimini FC

Il Rimini F. C. rende noto – si legge in una nota – di essersi assicurato le prestazioni sportive di Luca Cigliano, centrocampista classe ’98, e del trequartista classe ’99 Oliver Urso.

Luca Cigliano, cresciuto nelle giovanili di Bari e Frosinone, ha debuttato in Serie D nella stagione 2016-17 con la casacca della Folgore Caratese disputando 8 presenze. A gennaio il passaggio all’Aversa Normanna, nella medesima categoria, collezionando 14 presenze e una rete. Nelle ultime due stagioni ha militato nella Casertana, in Serie C, per un totale di 28 gettoni di presenza.

Oliver Urso, cresciuto nel settore giovanile del Cesena, nella scorsa stagione ha debuttato in Serie C nella Pro Piacenza, con 2 presenze all’attivo, per poi trasferirsi in D a Forlì dove ha disputato 4 presenze realizzando una rete.

Entrambi si sono legati ai colori biancorossi con contratto annuale, più opzione per una seconda stagione.