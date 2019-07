Torna il Trofeo Cassa di Risparmio di San Marino

Il 21 luglio ritorna al Golf Club Rimini Verucchio l’appuntamento golfistico più importante dell’estate sammarinese. Il 2° trofeo Cassa di Risparmio di San Marino ha in previsione una grossa partecipazione di golfisti Sammarinesi, Riminesi e del circondario. È una gara open tradizionale a 2 categorie stableford che prevede importanti premi e per l’occasione (al pomeriggio) è stata organizzata anche una gara giovanile (formula Louisiana a squadre) sul campo executive del Rimini Golf dove parteciperanno tutti i più giovani promettenti under sammarinesi. Sarà una festa del golf sammarinese e non , una giornata “green”, agonistica e di divertimento ed a fine giornata premiazioni con aperitivo per tutti i presenti.

L’organizzazione sarà curata dal Golf Club Cassa di Risparmio di San Marino che in soli 3 anni dalla nascita del campo pratica a Borgo Maggiore annovera quasi 200 soci praticanti ed ha in programma numerose iniziative, corsi di avviamento, perfezionamento, gare e attività ludiche. Il golf è uno sport in grande crescita a San Marino e Cassa di Risparmio di San Marino è il testimonial perfetto per l’abbinamento soprattutto legato alla crescita dei giovani in un ambiente sano e naturale.