Tommaso Rinaldi è un giocatore di RBR (accordo biennale). La presentazione

Non è certo una sorpresa, visto che se ne parla da settimane. Il colpo grosso del mercato di Rinascita Basket Rimini si chiama Tommaso Rinaldi, riminese doc che torna a giocare nella sua città con un accordo biennale.

La presentazione all’Enoteca del Teatro, al Borgo San Giuliano. Al tavolo, oltre a Tommaso Rinaldi, il presidente, Paolo Maggioli, il vicepresidente, Moreno Maresi, il direttore sportivo, Davide Turci, ed il main sponsor Daniele Sarti, di Albergatore Pro.

Prende la parola per primo Moreno Maresi: “È un momento per noi particolarmente importante. Prima di dare il benvenuto a Tommaso Rinaldi desidero ringraziare ancora una volta il capitano Alberto Saponi. Un altro riminese entra a far parte di questa società”.

Turci: “Anch’io ringrazio Tommi. Aveva promesso a Ricki (Agostini, ndr) che se fosse tornato a Rimini la presentazione sarebbe avvenuta qui”.

Maggioli: “Tommi è il best player. Privilegiamo la riminesità, e andiamo avanti. Mi dicono che è un ritorno. Ci è dispiaciuto che Saponi uscisse, e comunque resta nel circuito perché in una società satellite di RBR. Questo è un progetto che va avanti, che deve crescere di anno in anno. Partiamo per fare un campionato molto importante. Un’altra cosa che credo sia stata giusta sia stata premiare con la riconferma la maggior parte dei ragazzi che hanno centrato la promozione l’anno scorso. Nessuno può mettere in dubbio l’impegno, la determinazione, la costanza che hanno messo. Credo siamo pronti per fare un buon campionato”.

Rinaldi: “Sono emozionato perché essendo stato sempre qui non sono mai stato presentato. Per tornare a casa ho sempre detto che ci sarebbe voluto un progetto importante e stimolante. Ed RBR lo sta facendo. Ho sempre seguito da lontano, e Davide (Turci, ndr) mi ha sempre sgridato per questo. Vedere 2.000-2.500 persone mi ha riportato a 25 anni fa, quando anch’io andavo in curva. Entro in un gruppo che ha vinto il campionato. Entrerò in punta di piedi, nonostante sia la squadra della mia città. Sono molto carico, ho sentito il coach. Secondo me ci sono tutte le premesse per divertirci. Ho già fatto parte di una rinascita a Treviso e lì entusiasmo che li ha portati in serie A. Con le vittorie, con l’entusiasmo e con la passione si può sognare”.

“Avevo avuto qualche offerta dai piani alti, ma per motivi personali volevo tornare a casa. Con Davide Turci ci siamo sempre tenuti in contatto. A Jesi e Treviso anche fronte a canestro. Negli ultimi anni ho giocato prevalentemente cinque. Per me l’importante è giocare con gente che sappia giocare a basket e qui a RBR ce ne sono parecchi. Massimo (Bernardi, ndr) l’ho sempre visto ma non mi ha mai allenato”.

Turci: “Potrebbe mancare la ciliegina sulla torta: un quattro-cinque. Gli insegneremo a parlare il dialetto, faremo un corso accelerato. Un giocatore interessante potrebbe essere Felici (2001), però per la sua crescita è importante che giochi. Quindi ci stiamo guardando intorno. Il girone che domani sarà ufficializzato è un girone di livello alto. Noi puntiamo a fare un campionato importante per fare i play off (quindi arrivare tra le prime otto, ndr). Il raduno è giovedì 22 agosto”.

Rinaldi: “Un ritorno scontato no perché avevo offerte in A2. Il progetto di Davide è stimolante poi lavorare in un gruppo di quasi tutti riminesi è una cosa bella, ma che allo stesso tempo ti dà molta responsabilità. Li conosco tutti, ma mai insieme. Contro Rivali e contro Broglia”.

Sull’avvicendamento con Saponi. “Gli ho scritto prima: gli ho detto che cercherò di continuare. Mi è dispiaciuto non incrociarci per un pelo, ma so il lavoro che hanno fatto e farò di tutto per continuare”.

Turci: “È solo grazie alle nostre aziende e ai nostri sponsor che siamo riusciti a riportare a Rimini Rinaldi”.

Maggioli: “Qui abbiamo Lorenzo Patacconi, che è il socio più giovane. Tutti i soci sono rimasti nella compagine societaria. Sta andando avanti il coinvolgimento di altri. Abbiamo il vantaggio e il piacere di poter scegliere i soci, che hanno dato tutti disponibilità ad andare avanti e ad incrementare l’impegno, a seconda di come andrà la stagione e a come si svilupperanno le cose”.

Turci sui contratti. “Fino al 2021 Rinaldi, Rivali e Francesco Bedetti. Gli altri accordi annuali”.

Rinaldi: “Il campionato di serie B io l’ho fatto tantissimi anni fa ad Ozzano. Il livello del nostro girone è altissimo, è anche vero che la concorrenza aiuta a migliorare. È chiaro sarà più difficile, non si vincerà sempre come l’anno scorso, ma sarà più bello, con tanti derby e diverse partite nelle Marche. Ho anche una partita contro mio fratello”.