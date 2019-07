SPORTDANCE: un modello di turismo sportivo di successo

Saranno i ritmi latini e standard a tenere banco nel lungo fine settimana dedicato al WDSF Grand Slam, la competizione più importante al mondo per questo tipo di danze. Nel quartiere fieristico riminese di Italian Exhibition Group (IEG), dove fino a domenica 14 luglio sono in corso i Campionati Italiani di Danza Sportiva FIDS, con SPORTDANCE, sono attese le migliori coppie del pianeta.

Molte le novità di questa edizione, la dodicesima, che rafforza sempre di più il rapporto fra la Federazione Italiana Danza Sportiva e IEG.

“Si tratta di un rapporto ormai consolidato – spiega Marco Borroni, Group Brand Manager Sport & Entertaiment Area di IEG – cresciuto negli anni. La FIDS ha trovato nella fiera di Rimini il luogo ideale nel quale sviluppare il proprio format, unico al mondo per numeri, allestimenti e impatto mediatico. Fino a domenica 14 luglio nei padiglioni di IEG si incontrano atleti provenienti da tutto il mondo, ballerini italiani di grande livello che si sfidano nei campionati italiani di danza sportiva, ma anche i migliori atleti internazionali che gareggeranno nel Grand Slam Latin e Standard. Inoltre qui si esaltano culture, folklore, musica, dj. Insomma, artisti che possono rappresentare al meglio il modello italiano dell’arte, della cultura e del buon vivere”.

Questo anche il messaggio che vuole lanciare la dodicesima edizione di SPORTDANCE: “Evento – prosegue Borroni – che in questi anni si è sviluppato ed è diventato un modello di successo nello sport, siamo costantemente accanto alla Federazione per soddisfare al meglio le loro richieste ed esigenze. SPORTDANCE è un grande volano per il turismo, grazie anche al posizionamento della manifestazione nel periodo della Notte Rosa. Si tratta di 11 giorni pieni che racchiudono due fine settimana, dunque un contributo molto apprezzato dagli operatori turistici del territorio. Il nostro è infatti un modello di turismo sportivo con un giro d’affari molto importante e uno sguardo all’estero, con gare internazionali fra le più prestigiose che ci possano essere nel settore della danza sportiva”.

Sabato 13 e domenica 14 luglio sarà infatti il giorno del WDSF Grand Slam Standard Latin. Un evento di sport e spettacolo davvero da non perdere.

Nell’area Expo Village (allestita nella Hall centrale), la vetrina commerciale delle aziende interessate al mercato della danza sportiva. In mostra abiti sfavillanti, calzature preziose, make up e bigiotteria da dive, accessori per acconciature da favola.

Il PROGRAMMA COMPLETO è scaricabile su www.riminisportdance.it/ campionati-italiani-fids/ programma

Info: www.riminisportdance.it; www.federdanza.it