Rimini FC. Martedì firma Bellante. In prova il belga Van Ransbeeck

Nessuna nuova, buona nuova. Giornata “tranquilla” in casa Rimini FC, con la squadra che sta lavorando nel ritiro di Sant’Agata Feltria e otto giocatori: Alimi, Guiebre, Venturini, Cicarevic, Cecconi, Danso, Viti e Urso, che invece si allenano al “Romeo Neri”.

Facciamo il punto del mercato con il direttore sportivo dei biancorossi, Rino D’Agnelli.

Partiamo dalle partenze.

“In uscita non c’è ancora niente – attacca D’Agnelli -. Oggi gli otto ragazzi rimasti a Rimini si sono allenati per la prima volta. Per me, a parte quelli che hanno dichiarato di voler cambiare maglia, rimangono sotto osservazione perché possono ancora rientrare nei nostri piani tattici. Stiamo lavorando per aiutare gli agenti di quelli che vogliono andare via a fare le cose fatte per bene, in modo che tutte le parti in causa, giocatori, Rimini e società di destinazione, possano rimanere contente delle soluzioni”.

Niente anche in entrata, anche se domani dovrebbe firmare Vincenzo Bellante, già aggregato a Sant’Agata Feltria.

“Domani dovrebbe firmare l’attaccante Bellante, abbiamo sciolto le ultime riserve. Lo conoscevo già perché l’anno scorso ho visto spesso il Tuttocuoio, nel quale ha militato. È un attaccante rapido, veloce, nervoso nel senso che strappa molto, un giocatore che può fare sia la seconda punta che l’attaccante esterno”.

In prova c’è anche il centrocampista belga classe ’94 Kenneth Van Ransbeeck.

“Anche lui è un ragazzo che conosciamo già, nell’ultimo campionato era a Catanzaro. Se dovesse confermare le sue doti tra domani e dopodomani chiuderemo anche con lui”.

Quali saranno le prossime mosse?

“Stiamo valutando un portiere giovane forte, che abbia però fatto almeno un anno in serie C o in serie D, e l’attaccante. Cerchiamo un attaccante importante, ma non vogliamo sbagliare e quindi ci prenderemo qualche giorno in più. Abbiamo già 4-5 profili evidenziati: stiamo valutando quello che si può sposare meglio con ciò che già abbiamo. L’attaccante potrebbe comunque arrivare anche alla fine del mercato”.

