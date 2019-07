Rimini FC. In difesa arriva il centrale Boccaccini. Probabile il ritorno di Montanari

Il Rimini firma il difensore centrale classe ’93 Matteo Boccaccini, alto 190 cm, ex Ravenna, cresciuto nelle giovanili del Bologna e con trascorsi a Fano, Bellaria Igea Marina, Brescia e Sasso Marconi. È questo l’acquisto di giornata. Probabile il ritorno del centrocampista Andrea Montanari, ma prima la società deve cedere qualche esubero.

Intanto oggi hanno lasciato il ritiro di Sant’Agata Michael D’Eramo e Riccardo Cassini.

“Per D’Eramo si tratta di un rientro allo Spezia, che lo ha chiesto indietro – attacca il direttore sportivo del Rimini, Rino D’Agnelli -. Il calciatore si è detto contento di questa soluzione e lo abbiamo lasciato andare. Del resto c’erano accordi pregressi, che adesso sono cambiati.

Casini era stato preso per un’idea tattica diversa, con il vecchio allenatore. Abbiamo provato a vedere se sarebbe potuto rientrare nell’idea tattica del nostro mister: abbiamo visto che è un buon giocatore, ma non è quello che cerchiamo per questa situazione”.

Sulla mediana si fanno insistenti le voci che vorrebbero un ritorno di Andrea Montanari.

“Montanari è un giocatore che ci piace molto e che l’anno scorso ha fatto bene. Lui non è del Rimini: abbiamo parlato sia con lui che con la gente e c’è una trattativa. Prima però dobbiamo fare anche il mercato in uscita, che non è semplice”.

Oggi, intanto, avete firmato Andrea Boccaccini, difensore centrale ex Ravenna.

“Boccaccini si è già allenato oggi con il gruppo. Questa sera sono arrivati anche Ventola e Santopadre. Sappiamo che dobbiamo migliorare la rosa, abbiamo ancora un mese di tempo. Del resto, a parte le quattro-cinque società che hanno organici che arrivano dalla B, le altre sono tutte messe come noi”.

Cosa manca ancora?

“Ci saranno ancora due-tre inserimenti di categoria, però la squadra sta prendendo forma. La squadra sta lavorando a mille, il gruppo è affiatatissimo”.

Ancora fermi Zamparo e Ferrani.

“Zamparo si sta trascinando un problema per una botta ricevuta sul collo del piede, mentre Ferrani ha una sospetta elongazione. Oggi ha effettuato lo strumentale, ora vedremo il referto. Resterà a riposo fino a lunedì”.

Infine, oggi sono stati compilati i calendari. Il Rimini esordirà in casa con l’Imolese.

“Questo è un girone fatto di derby. Partiremo col botto contro una squadra che lo scorso anno ha fatto un campionato importante con un gruppo nutrito di giocatori provenienti dalla serie D”.