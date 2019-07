Rimini FC. La presentazione del tecnico Cioffi in diretta. Presente anche Grassi

Oggi alle ore 12 nella sede di via XX Settembre 122, mister Renato Cioffi verrà presentato ufficialmente agli organi di informazione.

Alla conferenza presente il presidente Giorgio Grassi. “Si è concretizzata la vendita del 30% delle azioni al gruppo Nicastro e ci sono una serie di step che prevedono entro la fine del campionato ulteriori quote, naturalmente legate all’osservanza di quanto stabilito. Posso affermare che si tratta di una vendita che è nell’interesse del Rimini per il futuro:c’è stata una sintonia assoluta. La sintonia nasce dal fatto che sapendo che è un imprenditore italiano che vive molta parte del tempo in America abbiamo parlato in inglese. Sei giorni dopo la nascita di mio figlio andavo in America e aprivo una filiale. Da quel momento i miei interessi sono anche in America. Ho capito che un uomo come lui, un bocconiano che ha un curriculum altissimo, ho capito che parliamo la stessa lingua e siamo andati molto rapidamente a un accordo che secondo me farà molto bene al Rimini”.

Renato Cioffi: “Quello che mi preme dire è non essere prevenuti nei miei confronti perché le persone vanno conosciute. Nei 18 anni della mia carriera ho lavorato solo nel centro-sud. A 35 anni avevo già vinto tre campionati. Sicuramente ho fatto degli errori, sicuramente ho sbagliato qualcosa, ma quello che posso dire e affermare con orgoglio, e l’ho scritto sul profilo, non ho mai voluto essere collegato a tutti questi faccendieri del calcio che per allenare li aiutano. Siccome io sono testa dura e non voglio compromessi, sono rimasto da solo. Per poter allenare tra i professionisti ho dovuto vincere e a 36 anni avevo già il patentino di prima”.