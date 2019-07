Promozione in D1 per la squadra femminile del CT Cicconetti

Prestigiosa doppietta per il Circolo Tennis Cicconetti. La formazione riminese infatti ha centrato domenica una doppia promozione in D1. Nel maschile sbancando il campo dello Sporting Sassuolo. Decisive in Emilia le vittorie nei singolari di Massimiliano Agnello, Massimiliano Zamagni e Pietro Vagnini.

Il Club riminese, che nel primo turno dei play-off aveva battuto 4-0 in casa il Cs Cabriolo, ha schierato in questo campionato anche Matteo Peppucci, Andrea Argelli e Pietro Matteini.

Poi domenica sera è arrivata un’altra bella notizia da Ravenna, grazie alla squadra femminile di D2 che, vincendo 2-1 sui campi del Ct Zavagllia, ha portato a casa un’altra bella promozione in D1. Protagoniste del brillante risultato Lucrezia Vagnini, Giorgia Benedettini, Ludovica e Veronica Tosi, capitanate da Sara Sirena.

Intanto nella finale del tabellone di 4a del 3° memorial “Arnaldo Cicconetti” si è registrata la vittoria di Filippo Francini (4.1, n.1), portacolori del Cast San Marino, su Giovanni Casadei (4.1, n.2) per 6-4, 4-6, 10-7.