Presentate le Nazionali di basket Under 16 e Under 18

Nell’estate delle Nazionali, i gruppi Under 16 e Under 18 stanno sudando in palestra in vista dei prossimi Campionati Europei Division C. Oggi in Sala Cons, al Multieventi Sport Domus di Serravalle, ha avuto luogo la conferenza stampa di presentazione delle due competizioni, alla presenza del Presidente FSP, Damiano Battistini, del Vicepresidente e capo delegazione delle due squadre, Roberto Berardi, e degli staff tecnici.

Le parole dei protagonisti:

DAMIANO BATTISTINI (Presidente FSP): “Siamo qui a presentare due staff e due gruppi che stanno per cominciare l’avventura europea 2019. I ragazzi presenti in questa sala sono quelli che hanno meritato di esser qui grazie al lavoro e all’impegno. Si lavora duro per tutto l’anno e la Nazionale è l’ultimo arrivo, l’approdo per disputare competizioni internazionali. Siamo una piccola Repubblica e i risultati dipenderanno da tanti fattori, da numerose variabili. Quel che è certo è che vogliamo che i ragazzi mettano in campo lealtà, sportività e massimo impegno: rappresentano San Marino e di questo devono essere consapevoli”.

SIMONE PORCARELLI (Coach Nazionale U16): “Ringrazio il Presidente Battistini, il Vicepresidente Berardi e coach Padovano, responsabile del settore giovanile, per avermi dato la possibilità di allenare la Nazionale. Partiremo venerdì prossimo per l’Albania e il calendario ci propone subito la sfida con il Lussemburgo, una delle squadre più toste dell’intera competizione. Ho a disposizione un roster di dodici ragazzi che in gran parte ho allenato quest’anno. Nove su dodici, per l’esattezza. Gli altri sono Carlo Chiari che ha disputato il campionato regionale a Villa, Alessandro Renzi che ha vinto la Gold con Riccione e Filippo Ricciotti impegnato nell’Eccellenza RBR a Santarcangelo. Andremo in campo per dare il massimo di noi stessi”.

MASSIMO PADOVANO (Coach Nazionale U18 e Responsabile settore giovanile FSP): “Noi abbiamo in carniere due settimane e mezzo di allenamenti e ne avremo quasi altrettanti prima di partire per Andorra. Ho ancora tutti a disposizione e dovrò scremare prima del via, sto valutando i ragazzi. Sarà un Europeo dal quale ci aspettiamo qualcosa di positivo, non vogliamo fare proclami ma il nostro è un girone dove potremo giocarcela con tutti. Dipenderà da noi, i ragazzi si stanno impegnando molto e hanno voglia di misurarsi con gli altri. Sono fiducioso, chi ci vorrà battere dovrà sputare sangue. Spero che l’incrocio con l’altro girone valga per posizioni importanti”.

La Nazionale Under 16 partirà per l’Albania venerdì prossimo, con l’Europeo che avrà luogo a Tirana dal 14 al 21 luglio. Per l’Under 18, invece, competizione ad Andorra dal 28 luglio al 4 agosto.

NAZIONALE UNDER 16 – ROSTER

RUOLO ANNO MATTEO TOGNI 3/4 2003 FILIPPO GALASSI 2 2003 FILIPPO CECCHETTI (K) 1/2 2003 ANDREA ZAVATTA 5 2003 CARLO CHIARI 5 2003 GIACOMO CARATTONI 2/3 2004 NICOLA VENTURINI 1/2 2004 FRANCESCO GUIDA 1/2 2004 FILIPPO RICCIOTTI 3/4 2004 ALESSANDRO RENZI 1/2 2004 DAVIDE CECCHETTI 3/4 2004 MATHIAS ZONZINI 4 2004 ALL. SIMONE PORCARELLI V.ALL. LORIANO ZANNONI ACC. ROBERTO BERARDI

NAZIONALE UNDER 18 – ROSTER

RUOLO ANNO ELIA GIOVANNINI 1 2001 TOMMASO FELICI 5 2001 NICCOLÓ BOTTEGHI 4/5 2001 EDOARDO TERENZI 2/3 2001 LUCA LIOI 3/4 2001 ALESSANDRO RONCI 2 2002 FRANCESCO PALMIERI 2/3 2002 EDOARDO PASOLINI 2/3 2002 DIEGO ZAFFERANI 1 2002 ALEX DELLAPASQUA 4 2002 FRANCESCO GRASSI 2 2002 GIAN MARCO D’ERRICO 4/5 2002 OMAR FABBRI 1 2002 LEONARDO ZAVOLI 2 2002 VALENTINO ROSSI 3/4 2002 FILIPPO MIRIELLO 1/2 2002 MATTEO DAPPOZZO 5 2002 ALL. MASSIMO PADOVANO V.ALL. FERNANDO PACCAGNELLA ACC. ROBERTO BERARDI

NAZIONALE UNDER 16 – CALENDARIO

14/21 luglio a Tirana (ALB), Feti Borova – National Olympic Centre

GIRONE A: GALLES, GIBILTERRA, MALTA, ANDORRA

GIRONE B: SAN MARINO, SCOZIA, MOLDOVA, LUSSEMBURGO, ALBANIA

PARTITE:

14/7: Scozia – Albania (13.30), Galles – Andorra (15.45), Gibilterra – Malta (18), Lussemburgo – Moldova (20.15)

15/7: San Marino – Lussemburgo (16.30), Moldova – Scozia (18.45)

16/7: Malta – Galles (13), Scozia – San Marino (15.15), Andorra – Gibilterra (17.30), Albania – Moldova (19.45)

17/7: San Marino – Albania (16.30), Lussemburgo – Scozia (18.45)

18/7: Galles – Gibilterra (13), Moldova – San Marino (15.15), Malta – Andorra (17.30), Albania – Lussemburgo (19.45)

19/7: A4 – B4 (16.30), A3 – B5 (18.45)

20/7: B3 – A4 (13), B4 – A3 (15.15), A1 – B2 (17.30), B1 – A2 (19.45)

21/7: A4 – B5 (12), A3 – B3 (14.15), Finale 3° posto (16.30), Finale 1° posto (18.45)