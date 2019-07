Pizza, magia, sport e tende: per i bambini del centro estivo sportivo di Morciano una festa lunga tutta la notte

Una festa lunga tutta la notte attende i bambini del centro estivo sportivo di Morciano di Romagna.

È in programma per venerdì 26 luglio la grande festa di metà estate organizzata dallo staff di ‘360 Sport’. Appuntamento alle 19 in via Stadio, dove la serata comincerà con una pizzata a buffet per rifocillarsi in vista delle fatiche successive.

Alle 20.30 a salire sul palco saranno i ‘360 kids’ con il loro originale spettacolo. A seguire uno show di magia che non mancherà di lasciare a bocca aperta il pubblico. Alle 21 sarà la volta dello sport con i tornei di biliardino, ping pong e tennis con le padelle, che coinvolgeranno bambini, ragazzi e i loro genitori.

Per tutta la serata sarà presente un truccabimbi e ci si potrà sbizzarrire dando forma ai palloncini ad elio. La serata, però, non finirà qui. Alle 23, infatti, salutate le famiglie, avrà inizio il campeggio notturno targato ‘360 Sport’ con il montaggio delle tende, i giochi in notturna (armati di torce) e le storie al buio. Alle 8 sveglia e poi colazione.

Per info e iscrizioni: 348 4442642.

Nel frattempo prosegue la cavalcata trionfale dei team maschili di ‘360 Sport’ impegnati nel campionato regionale di tennis a squadre (la ‘Coppa Italia’). Dopo il tris di vittorie conquistate in semifinale, domenica 14 luglio le compagini morcianesi si giocheranno il tutto per tutto e tenteranno di strappare il biglietto per la categoria D3 nelle finalissime dei playoff.

Per i tennisti guidati da Oscar Cervellieri sfida da padroni di casa contro la Polisportiva Cava. Tommaso Morotti e i suoi dovranno invece vedersela in trasferta sul campo da gioco del Ct Viserba, mentre il team di Enrico Terzi affronterà a Bettola (in provincia di Piacenza) la rappresentativa locale.