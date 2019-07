Paolo's home, la nuova sede sarà inaugurata il primo ottobre

Di ritorno dalla seconda missione di monitoraggio del 2019 presso il progetto Paolo’s Home di Nairobi, il responsabile dei progetti di Cittadinanza, Alessandro Latini, il dott. Davide Filippi e la dott.ssa Veronica Donnini, tornano in Italia con buone notizie.

L’edificio centrale della nuova sede di Paolo’s home, infatti è completato. In queste settimane si stanno ultimando i lavori alla cisterna sotterranea e alla piccola struttura secondaria (annex) che ospiterà la cucina, un bagno accessibile e un ufficio. La nuova sede è stata resa possibile grazie alla Fondazione Prosolidar, a all’associazione Ho avuto sete e ai tanti amici che hanno sostenuto l’associazione in questo ambizioso progetto.

L’inaugurazione della nuova sede del centro Paolo’s Home e Ndugu Mdogo (al primo piano) è prevista per martedì 1 ottobre 2019

Per l’occasione Cittadinanza organizzerà un viaggio di una settimana, in cui poter conoscere e visitare il progetto e altre realtà del contesto. Chi fosse interessato a partecipare, ci contatti per ulteriori dettagli entro e non oltre lunedì 15 luglio 2019 scrivendo a: info@cittadinanza.org.

