Nel ricordo di Marilena. Rimini for Mutoko e Rimini a Mutoko

Partirà il 3 luglio una delegazione da Rimini per la missione fondata da Marilena Pesaresi a Mutoko, in Zimbabwe, dove ci sarà il Luisa Guidotti Day, un momento di ricordo ma anche di festa per il “leone che sa”. Ci sarà anche il vescovo Lambiasi. Intanto le tradizionali iniziative estive di Rimini for Mutoko hanno già preso il via, per culminare a fine luglio. Sarà la prima edizione senza Marilena. Ma proprio nel suo ricordo la squadra di Rimini for Mutoko, nonostante la fatica e la complessità nell’organizzare tanti eventi per tante persone, anche quest’anno è ripartita con l’energia di sempre.

I tornei di beach volley sono partiti, le finali ci saranno il 21 luglio il giorno dopo la Runrise all’alba. Poi a fine luglio il burraco in piazza Cavour. Una lotteria, iniziative per il basket in carrozzina e tanto altro.

www.riminiformutoko.it