Massimo Roccoli difenderà il primo posto in classifica nel Round 4 Misano

Il Misano World Circuit è pronto ad ospitare il quarto appuntamento del Campionato Italiano Velocità del prossimo 27-28 luglio.

Massimo Roccoli è reduce da un doppio podio nel terzo round, con una vittoria e un secondo posto conquistati in sella alla Yamaha R6 preparata dal Team Rosso Corsa di Beppe Amato. Il sei volte campione italiano è pronto a tornare in pista nel CIV per difendere la sua leadership nella classifica del campionato.

Le gare del CIV Supersport verranno trasmesse sul canale Sky Sport MotoGP HD 208 e in streaming sul sito www.elevensports.it.

Per consultare e scaricare il programma del quarto round del CIV: http://www.civ.tv/wp-content/uploads/sites/9/2019/07/Programma-orario-ELF-CIV-Round-4-vers-1-del-26_06.pdf

ORARI

Sabato

Q2 11:00

RACE 1 15:35

Domenica

WarmUp 10:15

RACE 2 17:15

Classifica

1. Roccoli 126

2. Gabellini 107

3. Manfredi 69