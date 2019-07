Luca Andruccioli-Massimiliano Agnello è la finale del memorial "Cicconetti"

Luca Andruccioli contro Massimiliano Agnello. È la finale del torneo nazionale di 3a categoria del Ct Cicconetti, il memorial “Arnaldo Cicconetti”, in programma questa sera alle 20:30.

In semifinale Andruccioli, 4.1 del Ct Casalboni, ha battuto 4-6, 6-1, 7-6 Alberto Briolini (3.5), mentre Agnello (3.1 del Ct Cicconetti), testa di serie n.4, si è imposto per 7-6, 4-6, 6-4 nel derby su Massimiliano Zamagni (3.1, n.1), match interrotto mercoledì sera sul punteggio di un set pari per la pioggia e proseguito oggi.

Quarti: Zamagni (3.1, n.1)-Matteo Peppucci (3.5) 6-4, 6-4, Agnello (3.1, n.4)-Fabio Gradara (3.1, n.5) 6-2, 3-6, 6-

2.

La finale del tabellone di 4a tra Filippo Francini (4.1, n.1) e Giovanni Casadei (4.1, n.2) è in programma sabato alle 17:30.