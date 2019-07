Luca Andruccioli batte Massimiliano Agnello e si aggiudica il memorial "Cicconetti"

Luca Andruccioli conferma il suo momento d’oro e conquista il titolo nel torneo nazionale di 3a categoria del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini, il memorial “Arnaldo Cicconetti”.

Il 4.1 del Ct Casalboni, che chiaramente vale molto di più della sua attuale classifica, ha battuto giovedì sera in finale Massimiliano Agnello (3.1), testa di serie n.4, che giocava sui campi di casa con un secco 6-3, 6-1. In

semifinale Andruccioli aveva battuto 4-6, 6-1, 7-6 Alberto Briolini (3.5), mentre Agnello si era imposto per 7-6, 4-6, 6-4 nel derby su Massimiliano Zamagni (3.1, n.1).

Al termine le premiazioni effettuate dal direttore del Circolo, Roberto Raffaelli, e dal giudice di sedia,

Antonio Giorgetti.

La finale del tabellone di 4° tra Filippo Francini (4.1, n.1) e Giovanni Casadei (4.1, n.2) è in programma sabato alle 17.30.