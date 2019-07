Junior Tour ITF Telavi: Andrea Maria Artimedi in semifinale

Andrea Maria Artimedi sta recitando un ruolo da protagonista nel tabellone femminile del torneo Itf Junior Tour georgiano di Telavi (Grade 5, terra). L’allieva della San Marino Tennis Academy ha infatti raggiunto le semifinali: dopo l’affermazione all’esordio per 64 62 sulla russa Sofia Mikhailova e il successo al secondo turno per 75 62 sulla georgiana Nino Natsvlishvili, terza favorita del seeding, Artimedi nei quarti ha sconfitto la francese Helene Kereselidze per 63 36 75. Venerdì a contenderle l’accesso alla finale la ragazza abruzzese troverà la russa Margarita Andreyuk, che ha superato per 63 61 Giorgia Di Muzio, altra giovane della San Marino Tennis Academy.

Doppio, semifinali: Avetisyan-Gevorgyan (Arm, n.3) b. Artimedi-Mercioiu (Ita-Fra) 36 64 12-10.

Si ferma al secondo turno invece il cammino di Andrea Picchione nel “Memorial Francesco Molino”, torneo Itf Men’s Future da 25mila dollari di montepremi in svolgimento sui campi in terra rossa del Country Club Cuneo. L’aquilano classe 1998, allievo della San Marino Tennis Academy, dopo aver superato le qualificazioni (nelle settimane scorse gli era già riuscito nei tornei Itf da 15.000 dollari di Akko e Netanya, in Israele) e aver esordito eliminando per 46 76(2) 76(5), dopo tre ore e 11 minuti di lotta, l’israeliano Ben Patael, quinta testa di serie, a cui ha annullato anche un match point sul 6-5 nel terzo set, ha ceduto per 64 75, dopo un’ora e 53 minuti di gioco, all’argentino Tomas Martin Etcheverry, vincitore di questo torneo dodici mesi fa.

Ufficio stampa San Marino Tennis Academy di Giorgio Galimberti

Alessandro Giuliani