Ivan Zauli e la sua Scuola di Formazione Calcistica

L’ASD Atletico Viserba calcio nasce nel 2014 con l’obiettivo di dare la possibilità a tutti i ragazzi locali e non di praticare il calcio nel loro quartiere senza dover percorrere chilometri, in quanto per motivi vari a Viserba il calcio era sparito.

“Partendo con una base di 25 bambini io sottoscritto Campanale Saverio, a quel tempo sconosciuto in quanto appena trasferito da Milano, ho cercato attraverso un programma quinquennale fatto di serietà professionale di portare fiducia ai ragazzi in primis ed ai genitori. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, gli iscritti sono lievitati e il numero delle squadre copre tutta la gamma federale fino al raggiungimento della prima squadra. A fronte di questo risultato strabiliante, è arrivato il momento di dare maggior spessore all’offerta del nostro Settore Giovanile, miglioreremo il livello di preparazione specifica calcistica dei nostri già preparati istruttori tecnici, porterò ai massimi livelli la formazione tecnica dei quadri tecnici della ASD Atletico Viserba, e per raggiungere i nostri obiettivi per l’intero prossimo anno agonistico i nostri tecnici saranno formati continuamente dal Maestro Ivan Zauli e la sua organizzazione La Strada dei Campioni.

Ivan Zauli maestro di tecnica calcistica attraverso teorie e pratiche di formazione continua, insegnerà qui a Viserba la materia che lo ha reso noto ed apprezzato in tutto l’ambiente professionistico fino alle squadre di serie A. Ivan Zauli già collaboratore di squdre professionistiche come Forlì, Palermo, Brescia, Cesena e Juventus, sicuramente una eccellenza nel campo della formazione calcistica e miglioramento dell’autostima personale nel gioco per gli aspiranti calciatori.”

“Gli obiettivi che vorrei raggiungere sono di far capire ai ragazzi che è giusto divertirsi a praticare il calcio, ma è giusto farlo nei migliori dei modi attraverso insegnamenti specifici e graduali senza l’ assillo dei risultati immediati sul campo, ma attraverso un percorso ben programmato fatto di step e assicurare che prima o poi il risultato arriverà, senza tralasciare i loro doveri legati allo studio, ma cerchiamo anche di far capire che prima si diventa uomo attraverso l’educazione verso tutti e tutto, poi se diventeranno futuri campioni tanto meglio.”

Info: http://www.lastradadeicampioni.it