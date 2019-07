Il circuito SideSpin è pronto a ripartire dal 26 al 28 luglio

Dopo due mesi e mezzo di stop (anche per il rinvio causa maltempo della tappa a San Lazzaro) è pronto a

ripartire il Circuito SideSpin di padel, organizzato dalla Federazione Italiana Tennis (Comitato Padel) in collaborazione con l’azienda cesenate Match Point che distribuisce nel nostro Paese i prodotti del marchio argentino prettamente specializzato in questo sport. Ad ospitare l’ottava prova – in attesa che venga comunicata la data del recupero della settima, al TennisPark San Lazzaro – saranno i campi riminesi del Circolo Uptennis Torre Pedrera, da venerdì 26 a domenica 28 luglio.

Il Circuito SideSpin prevede gare di doppio maschile, doppio femminile e doppio misto categoria Open – possono partecipare anche i tesserati fuori regione – e il suo calendario tocca praticamente tutto il territorio dell’Emilia Romagna, dove questa disciplina sportiva sta prendendo sempre più piede sia come praticanti che come numero di impianti, per culminare poi nel Master finale a fine novembre all’I-padel Ravenna.

Dopo le prime sei prove – l’ultima è andata in scena sui campi del Sun Padel Riccione, a due passi dalla spiaggia della Perla Verde – al comando della classifica maschile (già ben 130 i giocatori che figurano in graduatoria) c’è il riccionese Carlo Conti, che disputa la serie A con il Misano Sporting Club, con 340 punti, seguito da vicino dal bolognese Alessandro Cervellati (330).

Al terzo posto Federico Galli a quota 210, con in scia il trio composto da Jarno Giardi, Filippo Scala e Massimo Tonti (200 punti). Nella classifica di doppio misto è invece in vetta nel maschile proprio Federico Galli con 200 punti, a precedere Alessandro Cervellati (175) e Alberto Nieri (100), così come nel femminile davanti a tutte c’è Cristina D’Ettorre con 175 punti, seguita da Erika Guerzoni (125), con Sara D’Ambrogio, Gabriella D’Errico e Federica Singo, tutte a quota 100, a condividere la terza piazza.

Nella graduatoria femminile in coabitazione sulla prima poltrona figura il trio composto da Manuela Benedettini, Gabriella D’Errico ed Erika Guerzoni con 200 punti, insidiate da vicino da Marta Del Sal (180) e Sara D’Ambrogio (175).

Guerrini: “Orgoglioso di contribuire a questo progetto”

“Un saluto e un ringraziamento ai giocatori protagonisti del circuito SideSpin 2019 e a tutti i dirigenti dei club che ospitano le varie tappe in Emilia Romagna – dichiara Gabriele Guerrini, titolare dell’azienda Match Point e distributore SideSpin Italia – fino a novembre, con il Master finale. Per il terzo anno consecutivo sono orgoglioso di poter contribuire a questo progetto ideato con l’azienda argentina SideSpin, che guarda con molto interesse la diffusione di questo sport in Italia, i responsabili della Federazione Italiana e in particolare Federica Curto, responsabile Padel. I numeri della manifestazione sono in ulteriore crescita rispetto alle edizioni precedenti, a cui hanno partecipato centinaia di giocatori e giocatrici di vari livelli confrontandosi con impegno e rispetto, dimostrando una volta di più che il padel è sport di valori e in continuo aumento di partecipanti. Ci tengo a ringraziare anche le aziende partner Joma e Dunlop per il loro supporto. Nel farmi portavoce dei dirigenti di SideSpin non mi resta che augurare a tutti Mucha Suerte!”.

QUATTORDICI TAPPE PIU’ IL MASTER FINALE

Il circuito regionale SideSpin 2019 di padel

presenta ben 14 tappe più il Master Finale.

Ecco l’elenco completo delle prove in calendario:

8-10 febbraio Faenza Padel ssd

22-24 febbraio Sabbione Padel Cesena

8-10 marzo Wonderbay San Marino

22-24 marzo Centro Padel Piacenza

18-20 aprile Misano Sporting Club

3-5 maggio Sun Padel Riccione

17-19 maggio TennisPark San Lazzaro (rinviata a data da destinarsi causa maltempo)

26-28 luglio Circolo Uptennis Torre Pedrera

6-8 settembre Torreverde Bologna

27-29 settembre Tc New River Piacenza

18-20 ottobre Countryclub Bologna

26-28 ottobre Padel Club Riccione

1-3 novembre Padel Project (San Pietro in Casale)

8-10 novembre Padel Cà Marta Sassuolo

22-24 novembre I-padel Ravenna