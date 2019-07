Cosmos: arrivano Mario Antonio Salvemini e Manuel Muccioli

Rinforzata ulteriormente, dunque, la rosa di mister Cristian Protti in vista della prossima stagione con il tesseramento dei calciatori italiani Mario Antonio Salvemini, attaccante classe 1992, ex Stella San Giovanni e Fya Riccione, e Manuel Muccioli, centrocampista classe 1996, ex Domagnano, Borghi e Sampierana.