Dal 26 al 28 luglio a Riccione le finali di Streetball 3vs3

La FISB ha presentato oggi le Finals 2019 all’Italian Gourmet Pub di Riccione, a pochi passi dai campi di gara. Alla conferenza stampa hanno partecipato Ermanno Traietta (Direttore generale FISB), Erika Brancolini (Referente FISB Emilia-Romagna) e Stefano Caldari (Assessore allo Sport del Comune di Riccione).

Ermanno Traietta: “Per noi è come sempre un piacere essere a Riccione. È il settimo anno e torniamo con le categorie senior maschili e femminili alle quali aggiungiamo tanti eventi e iniziative. Ci sarà il torneo di 3 contro 3 tra i ragazzi del basket in carrozzina, ad esempio, con due squadre del Riviera Basket e due del Verona. Sabato pomeriggio, poi, spazio anche agli Under 14 e agli Under 18 con due specifici tornei che avranno modo di far gustare l’estate del campetto anche ai più giovani. Le squadre sono 100 per un migliaio di presenze complessive in città. Per noi le Finals sono il momento clou dell’intera annata e portarle a Riccione è un vanto. È il momento di richiamare insieme tutta la famiglia streetball che ha animato l’Italia, isole comprese, con tornei di grande valore”.

Per il torneo maschile, quattro squadre usciranno dalle qualificazioni per affiancare le otto squadre ‘prof’ del circuito Master, mentre nel circuito femminile, sei team sui venti si qualificheranno per la fase finale.

Tre i campi posizionati su piazzale Roma, due su piazzale Ceccarini: tutti e cinque occupati dalle gare domani e sabato, mentre domenica, per il momento clou, i match si giocheranno in piazzale Roma.

Ermanno Traietta: “Il livello si alza anno dopo anno, tanti ragazzi guardano con favore al nostro mondo e tanti giocatori di serie importanti di basket si cimentano nel tre contro tre. Abbiamo partner come Radio Deejay e Sky che ci sostengono e promuovono lo streetball: il nostro obiettivo è naturalmente portare sempre più attenzione sul movimento del tre contro tre”.

Stefano Caldari: “Ci attende un bellissimo weekend. Riccione ha sempre dimostrato forte vocazione sportiva e questo è l’ennesimo esempio. Piazzale Roma diventerà una grande arena, tutti giocheranno e il divertimento è assicurato. Il tre contro tre chiude la nostra primavera-estate sportiva, passerò a vedere le partite”.

Erika Brancolini: “Un grazie a Riccione che ci ospita e ai nostri partner: Italian Gourmet Pub, Birra Amarcord, Aquafan, Kappa Servizi, Promhotels. Saranno tre giorni imperdibili, con tanto gioco in campo ma non solo: momenti di aggregazione, serate in discoteca ed eventi di tutti i tipi per coinvolgere il mondo streetball. Venerdì si parte alle 14 e si finisce a mezzanotte, sabato si comincia alle 10.30 e nel pomeriggio ci saranno anche le gare Under 18 e Under 14. In serata la gara delle schiacciate e quella del tiro da tre. Sabato mattina e domenica pomeriggio il torneo dei ragazzi in carrozzina, domenica pomeriggio le finali senior maschili e femminili. Per la provincia avremo le squadre dello Starlight di Rimini (Rossi, Semprini, Campajola, Aglio) e del Cno di Santarcangelo (Calegari, Sinatra, Naccari)”.

Patrizia Leardini, direttore parchi Costa Edutainment Polo Romagna: “Crediamo moltissimo nella collaborazione con il mondo dello sport. Il turismo sportivo sta registrando numeri importanti sulla Riviera. L’entusiasmo e le sinergie che si attivano, la ricaduta positiva sul territorio, la collaborazione trasversale in nome di un tempo libero di qualità, sono caratteristiche fondamentali, condivise dal gruppo Costa Edutainment”.

Dove c’è sport, c’è Birra Amarcord. “Felici di essere presenti con la nostra birra ad uno degli appuntamenti sportivi più coinvolgenti dell’estate: le Finali di Free Street Ball che si tengono a Riccione – spiega Elena Bagli, titolare insieme al fratello Andrea di Birra Amarcord e dell’Italian Gourmet Pub di Riccione –. Un evento importante in cui Birra Amarcord ritrova valori dello sport che condividiamo: divertimento, adrenalina, emozioni. Il basket è inoltre una grande passione di famiglia: sia io che mio fratello Andrea lo abbiamo praticato per moltissimi anni, ma non vi diciamo chi con risultati migliori!”

Kappa Servizi è una realtà fortemente radicata in Emilia-Romagna, con esperienza trentennale, specializzata nell’organizzazione di eventi sportivi e turistici che coinvolgono migliaia di persone, tra professionisti e amatori, under e over, giovani e famiglie.

Promhotels è la Cooperativa Albergatori di Riccione, da oltre 30 anni al servizio dell’ospite e a tutela della qualità. Promhotels Riccione associa oltre 100 alberghi suddivisi tra le diverse categorie, dalle accoglienti pensioni familiari hotel 3 e 2 stelle fino ai prestigiosi ed eleganti hotel 4/5 stelle, e collabora con tutti gli hotel di Riccione e con i migliori hotel della Riviera di Romagna. La prenotazione di alberghi che è possibile on line o telefonicamente, ha aiutato FISB a sistemare atleti e accompagnatori nelle strutture riccionesi.

Di seguito le date del FISB Italian Tour 2019 giocate in tutta Italia che hanno portato alle finali di Riccione:

MILANO 01-02/06/2019

SANREMO 08-09/06/2019

TORINO 15-16/06/2019

BOLZANO 22-23/06/2019

PESCARA 29-30/06/2019

VENEZIA 06-07/07/2019

SALERNO 13-14/07/2019

LIVORNO 20-21/07/2019

RICCIONE 26-27-28/07/2019