Expo Village: le eccellenze dell'artigianato per la danza

É un mondo da sogno quello in mostra in questi giorni a SPORTDANCE, dove si svolgono fino a domenica 14 luglio i Campionati italiani di Danza sportiva FIDS. Expo Village, alla fiera di Rimini, è il luogo nel quale gli atleti possono dare sfogo al proprio desiderio di trovare abiti, scarpe e accessori dedicati al mondo della danza sportiva.

Negli anni anche Expo Village è cresciuta con la manifestazione, diventando, proprio come SPORTDANCE, un punto di riferimento per tutto il movimento danza nazionale ed internazionale. Si va da abiti da sogno, ovviamente cuciti su misura, per ogni disciplina della danza sportiva, alle scarpe, rigorosamente fatte a mano con materiali di primissima qualità ed italiani. Ma ci sono anche gli accessori, come cristalli da mettere nelle acconciature, copri chignon perfetti per il ballo e prodotti di cosmesi dedicati. Nei padiglioni riminesi di Italian Exhibition Group (IEG) ci sono in mostra insomma i migliori artigiani del settore. E’ possibile incontrare la parrucchiera che tre decenni fa si è inventa le prime acconciature per il mondo del ballo e i cui prodotti per la cura dei capelli sono ricercatissimi, ma anche gli artisti della moda che in questi anni ha vestito i più grandi ballerini italiani ed internazionali. Fra gli standisti ci sono artigiani provenienti da tutta Italia. Tutti sono ricercatissimi dai ballerini e partecipano solo ad eventi esclusivi, come l’appuntamento riminese, un vero punto di riferimento per il settore, e i grandi eventi delle competizioni internazionali.

L’attenzione all’internazionale è sempre più alta. Sabato 13 e domenica 14 luglio arrivano a Rimini, infatti, anche le competizioni del WDSF Grand Slam Standard and Latin. Si tratta della più importante gara mondiale di balli latini e standard.

Mercoledì 10 luglio proseguono inoltre le gare dei Campionati italiani di danza sportiva FIDS con le danze standard e la combinata 10 danze, nella Black Arena e nella Verde. Spazio però anche al Caribbean Show Dance e alla Rueda, nell’Arena Rossa. Sono le formazioni, anche molto numerose, che si esprimono con la salsa. E’ uno stile di ballo sociale nato a Cuba. Assolutamente da vedere. Nell’Arena Bianca si esibiscono i duo di Synchro Latin di Specialità. Mentre nei teatri Broadway e Underground mercoledì è la giornata della Break Dance e della Jazz Dance.

Il Programma Completo è scaricabile su http://www.riminisportdance.it/campionati-italiani-fids/programma

Info: www.riminisportdance.it; www.federdanza.it

COLPO D’OCCHIO SU SPORTDANCE 2019

Qualifica: esposizione internazionale

Edizione: 12a

Periodicità: annuale

Ingresso: ingresso Sud

Biglietto: ingresso gratuito per i campionati italiani

Orari visitatori: 9.30-21.00

Padiglioni: A1, A3, A4, C1, C3, C4

Website: www.riminisportdance.it