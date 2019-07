Ecco lo staff del settore giovanile del Rimini FC. Responsabile Aldo Righini

C’è poca chiarezza a livello societario e di prima squadra. Ma il Rimini FC ha già pronto lo staff 2019/2020 del Settore Giovanile, sempre guidato da Aldo Righini.

La presentazione oggi pomeriggio presso la sede di via XX Settembre 122.

Alla conferenza stampa annunciata la presenza del presidente del Rimini FC, Giorgio Grassi.

“Vedete che non c’è il presidente, visti gli impegni anche extra calcio, non è qui con noi – attacca Righini -. Abbiamo convocato questa conferenza stampa da venti giorni. La facciamo come tutti gli anni. Il settore giovanile per noi è una cosa che non è che viaggi a parte, ma è una struttura ben organizzata e ha la sua identità, il nostro interesse è farvi capire che la nostra è una cosa già pronta. Noi domani mattina potremmo iniziare già gli allenamenti. Siamo orgogliosi di avere allestito una squadra importante. Il gap che c’era con le squadre soprattutto di Legapro si è ridotto: siamo riusciti a vincere. È chiaro che con quelli più blasonati c’è ancora da fare. Abbiamo impostato il settore giovanile in modo da aumentare il nostro livello. Ci sono parecchi ritorni e sono soddisfatto di essere riuscito a portare a casa tecnici che hanno fatto la storia, ai tempi di Bellavista, quando responsabile era Valter Sapucci: Loris Bonesso, Lorenzo Magi e Antonello Di Chiara. Sono legato a tutti e tre, li conosco da molto tempo e sono convinto che possano darci una mano per una crescita. Il nostri intento è quello di migliorarci ogni anno. E questi ritorni, senza nulla togliere a tutti i confermati, fanno capire che vogliamo migliorarci sempre di più nel tempo.

Abbiamo cercato di completare gli organici con ragazzi delle società affiliate e non. Ieri una società da sempre affiliata al Cesena ci ha dato dei giocatori. Ci sono situazioni che vanno risolte. Noi crediamo che lavorare con onestà e impegno alla fine paghi. Quest’anno per la prima volta arriveranno anche ragazzi da fuori regione. Con tanto sacrificio e organizzazione. Il nostro scouting è un po’ provinciale. I ragazzi li abbiamo sott’occhio. Abbiamo cercato di monitorare tutte le società. Quest’anno è tornato il Cesena, ce la stiamo giocando con loro. Il mio sogno è quello di lasciare qualcosa tra qualche anno che ci si possa lavorare sopra. Non saremo certo io e il mio entourage a raccogliere i frutti del lavoro fatto, ma noi vogliamo mettere le basi. Ci sono tante difficoltà: una su tutte l’impiantistica. Ci divideremo tra lo stadio e Gatteo a Mare sia per gli allenamenti che per le partite ufficiali di qualche gruppo. Utilizzeremo anche qualche campo di provincia.

Il primo obiettivo è portare il presidente a vedere qualche nostra partita, anche per allentare la tensione. Se domani partirà la prima squadra ci saranno 3-4 elementi del settore giovanile, qualcuno fa parte del gruppo di Cinquetti uno dell’Under 17 di Vanni.

Noi anche quest’anno organizzeremo allo stadio un’area studio, per i ragazzi che vengono da fuori. Lo abbiamo già fatto l’anno scorso. Avranno la possibilità di studiare un paio d’ore”.

La Berretti è di nuovo affidata a Giordano Cinquetti.

L’Under 17 da Gabriele Vanni.

L’Under 16 sarà affidata a Loris Bonesso.

L’allenatore dell’Under 15 sarà ancora Matteo D’Agostino.

L’Under 14 è stata affidata a Lorenzo Magi, che farà parte anche del reclutamento, coordinerà i rapporti con le società affiliate.

L’Under 13 sarà affidata a Massimo Finotti.

Ogni due squadre ci sarà un preparatore atletico.

Dall’8 di agosto inizieranno i primi raduni. Ci raduneremo allo stadio. Presenteremo tutto lo staff tecnico e logistico.

Marco Mercuri, segretario del Rimini FC: “Il camp “Rimini Football Club” si fa, dal 21 luglio in Carpegna, con Serafini. La gestione dei due camp non era la nostra. Questo è gestito dalla Tecnical Soccer, a cui abbiamo demandato la direzione tecnica del camp. Ci sono 25-30 adesioni, resto tutto invariato, con le persone che lo hanno organizzato insieme a noi. Abbiamo valutato se avevamo la possibilità di poter intervenire direttamente in questo accordo, ma non era fattibile. Questo ci ha aiutato a valutare alcune situazioni: dal prossimo anno tutte le situazioni estive saranno gestite direttamente da noi, con allenatori messi a disposizione dalla nostra società.