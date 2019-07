D'Eramo, biancorosso per pochi giorni, passa al Ravenna

Era arrivato a Rimini dallo Spezia il 6 luglio ed era partito con la squadra, ma l’esperienza in biancorosso del centrocampista Michael D’Eramo si era già conclusa cinque giorni fa quando aveva lasciato il ritiro di Sant’Agata. D’Eramo, classe ’99, era arrivato con la formula del prestito annuale con il DS Cangini ma non rientrava più nei piani societari. I biancorossi li ritroverà ma da avversario: lo Spezia ha infatti autorizzato il suo passaggio al Ravenna, sempre in prestito.