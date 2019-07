Coppa Davis: San Marino è terzo nel girone

Dopo il successo di ieri sul Kosovo, è arrivata un’altra vittoria per la squadra sammarinese impegnata nel gruppo IV zona Europa di Coppa Davis, in svolgimento fino a sabato sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo.

Oggi la Nazionale del Titano, capitanata da Domenico Vicini, che ieri si era attestato come il giocatore più “esperto” ad aver vinto un incontro in Davis, si è imposta per 2-1 su Andorra. La prima vittoria porta proprio la firma di Vicini, che si è imposto su Eric Cervos Noguer (6-3 7-6 lo score). Al suo successo ha fatto eco, nel secondo match, Marco De Rossi che ha visto abbastanza agevolmente su Ricardo Rodeiro (6-2 6-1). Nel doppio, ininfluente ai fini del risultato finale, Tommesani e Simoncini sono stati sconfitti in due set (6-1 7-6) da Jauregui e Cervos Noguer.

Un successo, quello su Andorra, che qualifica i titani come terza nel proprio girone e consentirà ai biancazzurri di giocarsi la quinta piazza assoluta nel playoff di sabato.

Domani il team sammarinese avrà la giornata di riposo, per poi tornare in campo sabato per lo spareggio che determinerà la quinta e sesta posizione finale dell’evento. Possibili avversarie dei padroni di casa Islanda, Liechtenstein o Armenia.

Islanda e Armenia hanno dato vita oggi ad un match molto equilibrato, vinto 2-1 dagli islandesi. Nelle altre sfide in programma Malta ha superato agevolmente il Kosovo (3-0) e Cipro si è imposto con lo stesso risultato sull’Albania.

