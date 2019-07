Campionati italiani pony, tutto pronto per il gran finale

Si sono concluse ieri (3 luglio) le prove dei Campionati italiani pony di dressage. A imporsi nel Campionato esperti sono stati Edoardo Zara e Der Kleine Lord, davanti ad Alice Longarini, argento in sella a Gleddish, e bronzo per Caterina Cicoria con Swarovsky.

Il Campionato assoluto è stato vinto da Vittoria Galimberti e Toulouse 72, mentre nel Campionato esperti children si è imposta Mariavittoria Magni su Prisco We, binomio quest’ultimo che si è aggiudicato anche il Campionato freestyle assoluto.

Nel Campionato emergenti la neo campionessa italiana è Maria Ludovica Morfù in sella a Kaligula 2. Argento per Gaia Andrea Dissette su Ten Doorn’s Hogan e bronzo per Emily Carraro con Munser III. Ad aggiudicarsi il Criterium esordienti invece sono stati Sofia Ricci e Rathclooney Matchmaker.

Infine, tra i Trofei in programma ad aggiudicarsi la categoria Promesse è stata Emma Monaci, Mirta Lucciarini ha trionfato tra i Debuttanti e Alice Leopardi tra i Pulcini.

Nel gran finale di questi Campionati come di consueto è di scena il salto ostacoli, con il numero record di oltre 700 concorrenti impegnati fino a domenica sui percorsi disegnati dal direttore di campo Andrea Colombo, assistito da Danilo Galimberti e Giorgio Bernardi.

L’ingresso al centro è libero, per orari e classifiche si può consultare il sito: www.lesiepicervia.it.