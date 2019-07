"Boathlon Monster Competition" anticipato di un giorno a causa del meteo

A causa delle condizioni meteo marine avverse la terza edizione della “Boathlon Monster Competition” è stata anticipata ad oggi, venerdì 26 luglio.

La competizione ha visto impegnati tanti giovani “atleti” sia in acqua sia sui gonfiabili. Gli iscritti alla “Boathlon Monster Competition” sono partiti da riva, hanno nuotato lungo il percorso perimetrale del parco fino alla passerella di uscita e, una volta indossati i giubbotti salvagenti, hanno percorso i gonfiabili fino all’iceberg di 5 metri dal quale si sono tuffati, per poi raggiungere la battigia a nuoto.

Vincitori per la categoria maschile Riccardo Moretti (17 anni), già vincitore della scorsa edizione con un tempo di 13’11”, superando così il suo record personale della volta scorsa. A seguire Luca Tiraferrri, anche lui diciassettenne e Alex Gardini (16 anni).

Nel femminile si è aggiudicato il podio Sabrina Seganti con 20’17” seguita dalla gemella Francesca. Terzo posto Lisa Devanbez.

Ai vincitori oltre alla classica coppa, BoaBay regala un abbonamento per l’ingresso al parco e per 1 lettino per l’intera stagione estiva (1° classificato), 5 ingressi al parco e un buono spesa del valore di € 100,00 per i servizi spiaggia (2° classificato), 2 ingressi al parco più un buono spesa del valore di € 50,00 per i servizi spiaggia. Inoltre, verranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5 donne classificate con un Cellularline Voyager Fun Waterproof.

Per tutti i partecipanti in omaggio un welcome kit e una borraccia firmata ARENA.