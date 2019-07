Altre belle soddisfazioni per l'Accademia della Ginnastica San Marino

Si è conclusa il 30 Giugno a Rimini, una settimana di emozioni per nove atleti dell’Accademia della Ginnastica San Marino che hanno partecipato al Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica maschile e femminile Silver con gare individuali e a squadre.

Giacomo D’Angeli, Sascha Bologna, Pietro Santoni, Nicole D’Angeli, Jasmine Bologna, Lucia Menghi, Anita Carlini, Rachele Conti e la più piccola Sara Rossi, si sono confrontati con ginnasti provenienti da tutta Italia, durante l’edizione 2019 di “Ginnastica In Festa” che ha visto la partecipazione di 13000 atleti.

Tanta emozione per le piccole sammarinesi della squadra di serie D LA Allieve, Jasmine Bologna, Rachele Conti e Sara Rossi, che su 187 squadre, si piazzano al 25° posto nella finale Esp. D1D.

Per le gare individuali femminili con uno splendido volteggio e un’ottima trave, Lucia Menghi, cat. Allieve 3, vola in finale e si classifica in 8° posizione in classifica generale LB.

Belle prove anche per Jasmine Bologna, Anita Carlini, Rachele Conti e Sara Rossi che si classificano tutte per le finali.

Jasmine Bologna cat. Allieve 3 si piazza in 83° posizione della classifica generale LB su 118 atlete, Rachele Conti, Cat. Allieve 2 in 87° posizione nella classifica generale LB su 128 atlete, Anita Carlini, cat. Allieve 2 in 41° posizione in classifica generale LC su 76 atlete e Sara Rossi, si piazza in 48° posizione nella classifica finale LA su 268 ginnaste.

Ottime prove anche per Nicole D’Angeli, cat. Senior LD, che si qualifica con il 17° miglior punteggio generale (10° posizione al volteggio, 12° a parallele e 17° a trave) su 44 partecipanti ed accede alle finali in ben tre attrezzi, concludendo a metà classifica.

Per la sezione maschile, categoria Allievi 1, sia Pietro Santoni che Sascha Bologna si qualificano per le finali LA, Pietro si classifica in 46° posizione e Sascha in 27° posizione su 71.

Per la categoria Allievi 2, Giacomo D’Angeli, passa in finale e si piazza al 30° posto della classifica generale LB su 70 ginnasti.

Il Direttivo della società, il Presidente Milena Bernabini e gli allenatori Maurizio Zonzini, Diana Timerina e il Tecnico Federale GAF Manuele Amenta, sono compiaciuti per i progressi fatti in questo anno di lavoro.

Ora, le ginnaste e i ginnasti ora sono tornati ad allenarsi nella palestra di Galazzano, per affrontare nel migliore dei modi, i prossimi appuntamenti agonistici.