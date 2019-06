Vis Novafeltria. Ufficiale: William Muratori e Alessio Balducci confermati

Due conferme importanti in casa Vis Novafeltria: William Muratori, attaccante classe ’82, e Alessio Balducci, centrocampista classe ’93, vestiranno la maglia gialloblu anche la prossima stagione.

“Doppia conferma in casa gialloblu – si legge sulla pagina Facebook della Vis Novafeltria – con i due protagonisti della passata stagione, William Muratori, Alessio Balducci che sposano ancora il progetto Novafeltria e saranno due delle bandiere del nuovo “corso gialloblu”. Insomma due giocatori importanti che restano a difendere la causa gialloblu per il 2° anno consecutivo. Prosegue intanto in queste ore di frenetici incontri e contatti, il lavoro della dirigenza e nelle prossime ore è atteso un nuovo annuncio”.