Vaccini, Libertà di Scelta in piazza per un "libero confronto"

Alla vigilia della manifestazione in piazza Cavour a Rimini, che si terrà sabato dalle 17.30 in piazza Cavour a Rimini, i promotori del Comitato Libera Scelta Romagna, che conta circa 3.000 famiglie, ribadiscono le loro motivazioni: “Il dubbio, unitamente allo spirito critico, è il motore fondamentale del pensiero scientifico. Non si può essere “contro qualcosa” a prescindere: chiediamo sicurezza, precauzione e personalizzazione delle terapie, anche nella prevenzione vaccinale, come in ogni altro ambito. Garbatamente e civilmente, diversamente da alcune “veline” che trovano ampio spazio nei palinsesti, dimostreremo a tutti l’assurdità dell’appellativo NOVAX che non significa nulla. Lo spirito della manifestazione è quello del libero confronto e della tutela dei diritti fondamentali, come quello all’istruzione, alla libertà di scelta terapeutica, all’inviolabilità del corpo e all’uguaglianza di tutti gli individui”.

Ma con una posizione che non arretra di un passo sulle campagne avviate dal Comune di Rimini e non solo. I promotori invitano ad ascoltare le ragioni dell’ “infondatezza dei provvedimenti repressivi che hanno visto i comuni di Rimini, Cesena e Cesenatico farsi autori di una vera e propria apartheid verso i bambini non vaccinati, con ordinanze e regolamenti che violano diritti costituzionali, peraltro in assenza di qualsivoglia emergenza sanitaria“.

Alla manifestazione, dal titolo “La scienza si difende, non si vende”, interverranno il virologo Giulio Tarro e il giurista costituzionalista Paolo Maddalena.