Ufficiale: Amedeo Valentini ed Alberto Romualdi sono due giocatori della Vis Novafeltria

La società del Vis Novafeltria Calcio dà il benvenuto – si legge sulla pagina Facebook della Vis Novafeltria Calcio – ad Amedeo Valentini ed Alberto Romualdi, rispettivamente classe 1994 e 1993.

Entrambi provenienti dalle giovanili del San Marino con Amedeo Valentini che riesce a disputare nella locale compagine un incontro di Coppa Italia di Serie C, per poi nei successivi anni giocare nel Rivazzurra e nei Cailungo nell’ultima stagione, mentre Alberto Romualdi dopo due stagioni nella Berretti sammarinese transita nella Marignanese per disputare un campionato in promozione ed in seguito si trasferisce nella società del Montecopiolo per poi decidere di fermarsi nell’ultimo periodo poiché la sua attività lavorativa non gli permetteva di coesistere con la passione del calcio.

Valentini è un giocatore polivalente capace di giocare in ogni ruolo della difesa, mentre Romualdi ha nella velocità la sua forza e predilige giocare d’esterno a sinistra sia basso che alto, coprendo anche, all’occorrenza, lo stesso ruolo anche a destra.