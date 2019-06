Tra colpi per il Pietracuta: arrivano Stefano Lessi, Davide Cesarini e Filippo Della Rosa

Altri tre acquisti per il Pietracuta, dopo quello di Bruma. Arrivano Stefano Lessi, difensore ’90 l’anno scorso nel campionato Sammarinese tra San Giovanni e Folgore ma con alle spalle una lunga carriera in Eccellenza tra Savignanese, Cervia, Diegaro e San Pietro in Vincoli; Davide Cesarini, terzino classe ’95, nazionale sammarinese, proveniente dal Tre Penne, e Filippo Della Rosa, attaccante classe 2001, in prestito dal Rimini e l’anno scorso in Promozione all’Igea Marina.