Stefano Ceci guiderà il Tre Penne anche nella stagione 2019/2020

Dopo la vittoria del Campionato Sammarinese, il Tre Penne inizia già a programmare la stagione che verrà in vista dell’impegno in Champions League. Il primo importante tassello messo a punto dal direttore sportivo Maurizio Di Giuli è la conferma del tecnico Stefano Ceci.

“Sono molto contento di aver trovato l’accordo per poter continuare il rapporto di lavoro – commenta l’allenatore italiano -. Ho chiesto alla società di poter confermare anche lo staff: Claudio Bertoni (preparatore dei portieri), Fabio De Luigi (preparatore atletico), Marco Protti (collaboratore) oltre agli storici Michelina Rotunno e Luca Nanni”.

Una cavalcata incredibile quella del Tre Penne, che dal Q2 è riuscito a vincere lo scudetto. Ceci esprime le sue considerazioni. “Abbiamo compiuto un’impresa. Quando sono arrivato a dicembre, ho ritrovato le stesse persone del 2012, un ambiente importante e dove si può lavorare bene: ecco perché ho deciso di rimettermi in gioco, ho avuto le giuste motivazioni per fare bene. In questi mesi la dirigenza si è mossa bene anche sul mercato, portando due innesti di qualità che ci hanno dato un grosso aiuto. Questo periodo è stato positivo, abbiamo fatto qualcosa di irripetibile”.

Adesso i biancazzurri inizieranno la preparazione in vista dell’uscita europea: “Al momento abbiamo lasciato un po’ di tempo ai ragazzi per riposarsi. Gli allenamenti riprenderanno il 10 giugno. Avremo a disposizione alcuni giocatori, mentre altri sappiamo già che a causa di impegni personali e lavorativi non riusciranno ad essere con noi. In questa settimana sarà importante il lavoro di Di Giuli che parlerà singolarmente con ogni calciatore per trovare un accordo anche per la prossima stagione.“

Ufficio stampa SP Tre Penne

Matteo Pascucci