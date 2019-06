Stasera al Frontemare il Gran Galà di Seconda e di Terza Categoria

Chi sono i migliori portieri, difensori, centrocampisti e allenatori della Terza Categoria Rimini e dei gironi P e Q di Seconda Categoria? Lo scopriremo insieme questa sera (martedì) dalle 21 sul palco di “Calcio d’Estate”, al ristorante Frontemare di Rivazzurra.

Va infatti in scena il Gran Galà di Seconda e di Terza Categoria, organizzato da Icaro Sport e trasmesso mercoledì alle 21:00 su Icaro TV (canale 91) e in streaming su icaro.tv.

Sulla terrazza sulla spiaggia del noto locale riminese sfileranno quasi tutte le società di Seconda e Terza Categoria del nostro territorio. Premiati anche i migliori giovani, i top player ed i bomber di ogni squadra ed i capocannonieri dei gironi.

Presentano Roberto Bonfantini e Chiara Ronca, mentre Attilio Fabbri annuncerà tutti i movimenti di mercato relativi alle due categorie.

“Sarà un’altra serata eccezionale, dopo il grande successo del Gran Galà dei Settori Giovanili di martedì scorso, con 300 presenze – dice Roberto Bonfantini, direttore di Icaro Sport –. Hanno aderito quasi tutte le società e saranno circa 200 i partecipanti. Aspettiamo la terza serata, martedì prossimo, dedicata ai campionati di Prima Categoria, Promozione, Eccellenza, serie D e serie C, e al calcio a 5, per tracciare un bilancio finale, ma ci sono già tutte le premesse per poter definire questa edizione la migliore degli ultimi anni di “Calcio d’Estate””.